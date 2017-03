Transparência Bahia AVISOS DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA - PREGÃO PRESENCIAL - PREFEITURA DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHA IICIT BAHIA - BRASIL 24/03/2017 as 14:30 hIICIT BAHIA - BRASIL Imprimir PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

ESTADO DA BAHIA CNPJ 13.655.436/0001-60 *****************************************





AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2017



A Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, pela comissão Permanente de Licitação, torna publico que no dia 26 de Abril de 2017, às 08:30 horas, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio /BA, sala da comissão permanente de licitação, situado à Praça Emerson Barbosa, nº 66, Centro, serão recebidas as propostas relativas a Concorrência Publica nº 001/2017, do Tipo Menor Preço Global. Tendo como objetivo a contratação de empresa no ramo de construção civil para a construção do Grupo Escolar Olavo A. Pereira, na sede deste município. O edital se encontra disponível no site www.saodesiderio.ba.gov.br/editais/ e no http://transparencia.iicitbahia.org/ São Desiderio (BA), 23 de março de 2017.

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação.



*****************





AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017

A Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, pela comissão Permanente de Licitação, torna publico que no dia 10 de abril de 2017, às 08:30 horas, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, sala da comissão permanente de licitação, situado à Praça Emerson Barbosa, nº 66, Centro, serão recebidas as propostas relativas a Pregão Presencial nº 004/2017, do Tipo Menor Preço por Lote. Tendo como objetivo a contratação de empresa para o aluguel de veículos tipo caçamba, pequenas medias e grandes, e aluguel de horas maquinas para a manutenção das estradas vicinais pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte e Serviços Públicos, e suporte no Programa da Lavoura Produtiva da Agricultura Familiar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, deste município. O edital se encontra disponível no site www.saodesiderio.ba.gov.br/editais/ e no http://transparencia.iicitbahia.org/

São Desiderio (BA), 23 de março de 2017.

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro.



*****************





AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017

A Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, pela comissão Permanente de Licitação, torna publico que no dia 11 de abril de 2017, às 08:30 horas, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, sala da comissão permanente de licitação, situado à Praça Emerson Barbosa, nº 66, Centro, serão recebidas as propostas relativas ao Pregão Presencial nº 003/2017, do Tipo Menor Preço por Lote. Tendo como objetivo o fornecimento de Combustíveis para o Abastecimento, Lubrificantes e Filtros destinados à frota de veículos automotivos e maquinas municipais na Sede deste Município. O edital se encontra disponível no site www.saodesiderio.ba.gov.br/editais/ e no http://transparencia.iicitbahia.org/

São Desiderio (BA), 23 de março de 2017.

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro



*****************





AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017

A Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, pela comissão Permanente de Licitação, torna publico que no dia 11 de abril de 2017, às 14:30 horas, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, sala da comissão permanente de licitação, situado a Praça Emerson Barbosa, nº 66, Centro, serão recebidas as propostas relativas a Pregão Presencial nº 005/2017, do Tipo Menor Preço por Lote. Tendo como objetivo a contratação de empresa credenciada, com a finalidade coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem, e/ ou incinerador), descaracterização por moagem e destino final de Resíduos de serviço de saúde, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O edital se encontra disponível no site www.saodesiderio.ba.gov.br/editais/ e no http://transparencia.iicitbahia.org/

São Desiderio (BA), 23 de março de 2017.

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro



*****************





AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017

A Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, pela comissão Permanente de Licitação, torna publico que no dia 06 de Abril de 2017, às 08:30 horas, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, sala da comissão permanente de licitação, situado à Praça Emerson Barbosa, nº 66, Centro, serão recebidas as propostas relativas ao Pregão Presencial nº 006/2017, do Tipo Menor Preço por Lote. Tendo como objetivo a aquisição de Pneus diversos para os veículos automotivos e máquinas da frota das secretarias municipais deste município. O edital se encontra disponível no site www.saodesiderio.ba.gov.br/editais/ e no http://transparencia.iicitbahia.org/

São Desiderio (BA), 23 de março de 2017.

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro



*****************





AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017

A Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, pela comissão Permanente de Licitação, torna publico que no dia 07 de abril de 2017, às 08:30 horas, no endereço prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio/BA, sala da comissão permanente de licitação, situado à Praça Emerson Barbosa, nº 66, Centro, serão recebidas as propostas relativas a Pregão Presencial nº 007/2017, do Tipo Menor Preço por Lote. Tendo como objetivo ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados para as Cantinas das Secretarias, Hospital Municipal, CRAS, Centro de Convivência do Idosos, deste município. O edital se encontra disponível no site www.saodesiderio.ba.gov.br/editais/ e no http://transparencia.iicitbahia.org/ São Desiderio (BA), 23 de março de 2017.

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro.



Veja mais: DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ESTADO DA BAHIA 0

1

2

3

4

5