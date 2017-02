TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-2017,TERMOS DE RATIFICAÇÃO,TERMOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001, 002 E 003-2017 - CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA



CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE

ESTADO DA BAHIA

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

A Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de Licitação, torna público com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, em razão do limite de valor, foi reconhecida a situação de Dispensa de Licitação nº. 001/2017, do Processo Administrativo nº. 003/2017, objetivando a contratação direta da empresa JOSIANE DOS SANTOS ROCHA 03075062588, inscrita no CNPJ nº. 25.092.286/0001-03, para confecção de carteiras em couro legítimo, com brasão em metal e identificação, e outros, para os vereadores investidos na Câmara Municipal de Cotegipe.

Cotegipe-BA, 05 de janeiro de 2017.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO:



ALEX DE MATOS OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação



ROBERVANIA GOMES DE ALCÂNTARA

Membro



TERMO DE RATIFICAÇÃO



O Presidente da Câmara Municipal de Cotegipe, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o Processo Administrativo nº. 003/2017, Dispensa de Licitação nº. 001/2017, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:



CONTRATADA: GILVANDO FREITAS ALBUQUERQUE - ME, inscrita no CNPJ nº. 26.592.403/0001-60, com sede na Rua 704, s/nº, Bairro Setor Sul II, Uruaçu-Go.



OBJETO: Contratação direta de empresa do ramo para confecção de carteiras em couro legítimo, com brasão em metal e identificação, e outros, para os vereadores investidos na Câmara Municipal de Cotegipe.



FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inc. II, da Lei n° 8.666/93.



VALOR GLOBAL: R$ 2.190,00 (dois mil e cento e noventa reais).

Cotegipe-BA, 05 de janeiro de 2017.



CÉSAR DE SOUZA SILVA

Presidente da Câmara



TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017



A Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de Licitação, torna público com base no art. 25, II, c/c o Art. 13, Inciso III e VI, da Lei Federal 8.666/93, foi reconhecida a situação de Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2017, do Processo Administrativo nº. 001/2017, objetivando a contratação direta da empresa COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, inscrita no CNPJ nº. 04.470.923/0001-68, para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe.

Cotegipe-BA, 04 de janeiro de 2017.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO:



ALEX DE MATOS OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação



ROBERVANIA GOMES DE ALCÂNTARA

Membro



IVONE DE JESUS DOS SANTOS

Membro



TERMO DE RATIFICAÇÃO



O Presidente da Câmara Municipal de Cotegipe, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o Processo Administrativo nº. 001/2017, Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2017, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:



CONTRATADA: COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, inscrita no CNPJ nº. 04.470.923/0001-68, com sede na Rua Planalto, n°. 231, Bairro Sandra Regina, Barreiras/BA.



OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe.



FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inc. II, da Lei n° 8.666/93.



VALOR GLOBAL: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Cotegipe-BA, 05 de janeiro de 2017.



CÉSAR DE SOUZA SILVA

Presidente da Câmara



TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017



A Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de Licitação, torna público com base no art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Inciso III e VI, da Lei Federal 8.666/93, foi reconhecida a situação de Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2017, do Processo Administrativo nº. 002/2017, objetivando a contratação direta da empresa DBS PROCESSAMENTO DE DADOS, inscrita no CNPJ nº. 17.455.598/0001-06, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na orientação dos procedimentos para o atendimento mensal ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe.

Cotegipe-BA, 04 de janeiro de 2017.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO:



ALEX DE MATOS OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação



ROBERVANIA GOMES DE ALCÂNTARA

Membro



IVONE DE JESUS DOS SANTOS

Membro



TERMO DE RATIFICAÇÃO



O Presidente da Câmara Municipal de Cotegipe, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o Processo Administrativo nº. 002/2017, Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2017, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:



CONTRATADA: DBS PROCESSAMENTO DE DADOS, inscrita no CNPJ nº. 17.455.598/0001-06, com sede na Rua Folk Rocha, n°. 287 A, Bairro Sandra Regina, Barreiras/BA.



OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na orientação dos procedimentos para o atendimento mensal ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe.



FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inc. II, da Lei n° 8.666/93.



VALOR GLOBAL: R$ 52.200,00 (cinqüenta e dois mil e duzentos reais).

Cotegipe-BA, 05 de janeiro de 2017.



CÉSAR DE SOUZA SILVA

Presidente da Câmara



TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017



A Câmara Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de Licitação, torna público com base no art. 25, Inciso II, c/c o Art. 13, Inciso III e VI, da Lei Federal 8.666/93, foi reconhecida a situação de Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2017, do Processo Administrativo nº. 004/2017, objetivando a contratação direta da empresa NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº. 13.927.630/0001-58, para prestação de serviços especializados de consultoria técnica e treinamento dirigido aos servidores/usuários envolvidos nos serviços, que consisti no planejamento e execução dos sistemas de contabilidade, contratos e folha de pagamentos, abrangendo a implantação, manutenção e a cessão de direito de uso de software, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe.

Cotegipe-BA, 04 de janeiro de 2017.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO:



ALEX DE MATOS OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Licitação



ROBERVANIA GOMES DE ALCÂNTARA

Membro



IVONE DE JESUS DOS SANTOS

Membro



TERMO DE RATIFICAÇÃO



O Presidente da Câmara Municipal de Cotegipe, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA o Processo Administrativo nº. 004/2017, Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2017, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada e nos seguintes termos:



CONTRATADA: NILTON FAGUNDES JÚNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº. 13.927.630/0001-58, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº. 2501, Edifício Profissional Center, Sala nº. 1020, Bairro Brotas, Salvador-Ba.



OBJETO: Prestação de serviços especializados de consultoria técnica e treinamento dirigido aos servidores/usuários envolvidos nos serviços, que consisti no planejamento e execução dos sistemas de contabilidade, contratos e folha de pagamentos, abrangendo a implantação, manutenção e a cessão de direito de uso de software, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Cotegipe.



FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inc. II, da Lei n° 8.666/93.



VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Cotegipe-BA, 05 de janeiro de 2017.



CÉSAR DE SOUZA SILVA

Presidente da Câmara