PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (RGF)
CLIQUE NOS ANEXOS PARA VISUALIZÁ-LOS
ANEXO 1
3º QUADRIMESTRE / 2016
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ANEXO 2
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ANEXO 3
- DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ANEXO 4
- DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ANEXO 5
- DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ANEXO 6
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
CLIQUE NOS ANEXOS PARA VISUALIZÁ-LOS
6º BIMESTRE / 2016
ANEXO 1
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ANEXO 3
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ANEXO 4
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ANEXO 5
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ANEXO 6
- DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ANEXO 7
- DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ANEXO 8
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ANEXO 9
- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ANEXO 10
- DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO 11
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO 12
- DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- PÁGINA 2-1
ANEXO 13
- PAGINA 2-2
- DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
ANEXO 14
- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAVeja mais: DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ESTADO DA BAHIA