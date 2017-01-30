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Transparência Bahia
ANEXOS - RGF - 3º QUADRIMESTRE-2016 - RREO - 6º BIMESTRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS, ESTADO DA BAHIA
30/01/2017 as 22:50 h  Autor IICIT BAHIA - BRASIL  Imprimir Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS
ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (RGF)
3º QUADRIMESTRE / 2016

CLIQUE NOS ANEXOS PARA VISUALIZÁ-LOS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
6º BIMESTRE / 2016

CLIQUE NOS ANEXOS PARA VISUALIZÁ-LOS

ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ANEXO 10 - DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- PÁGINA 2-1
- PAGINA 2-2

ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Veja mais: DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ESTADO DA BAHIA
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