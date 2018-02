Filho de pedreiro e costureira é o doutor mais jovem do Brasil

O piauiense Guilherme Lopes, de 26 anos, se tornou na última sexta-feira (9) o mais jovem doutor do Brasil; ele teve sua tese de doutorado em biotecnologia aprovada na UFPI, em Parnaíba; filho de costureira e pedreiro, moradores de Piripiri (PI), Guilherme foi de escola pública, usou a nota do Enem no Prouni e passou um ano na Espanha, aperfeiçoando sua pesquisa no Departamento de Farmacologia da Universidad de Sevilla, por meio de um bolsa do programa Ciência sem Fronteiras, criado pela presidente Dilma Rousseff; sucesso de Guilherme Lopes reflete as mudanças feitas com investimentos públicos na Educação; caso foi destacado pelo ex-presidente Lula em sua página