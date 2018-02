Sala de imprensa é entregue aos profissionais que irão cobrir o maior e melhor carnaval do interior da Bahia







Para garantir conforto em um ponto de apoio equipado e adequado aos profissionais da imprensa que irão, a partir desta sexta-feira (9), trabalhar na cobertura do Barreiras Folia 2018, o prefeito Zito Barbosa juntamente com Diretoria de Comunicação, realizou a entrega da Sala de Imprensa que ficará 24 horas à disposição dos jornalistas, no período da festa. O evento foi realizado na própria sala, instalada no Circuito Aguinaldo Pereira, na manhã desta quinta-feira (8).O diretor de comunicação Edivaldo Costa acolheu todos os veículos de imprensa e agradeceu a importante contribuição que os profissionais dão no processo de propagação das ações da gestão e das mudanças que Barreiras vive nesse novo víeis de desenvolvimento. Explicou que a sala, contará com internet, computadores e uma equipe de plantão para garantir agilidade na distribuição de informações e atendimento aos profissionais. “”, disse.Em seguida a diretora de cultura Emília Moreno falou sobre página oficial do Barreiras Folia, que poderá ser acessada a partir do site oficial da Prefeitura de Barreiras. “”, destacou a diretora de cultura, Emília Moreno, durante a apresentação da página.Outro ponto revelado por Moreno foi a valorização das atrações locais que irão animar o Barreiras Folia. “”.O diretor do Bloco Kimarrei e representante da Central dos Blocos Gulla parabenizou o prefeito Zito Barbosa pelo resgate do carnaval e ressaltou a parceria encontrada na atual administração para que os blocos pudessem retornar ao carnaval de Barreiras. “”, disse.Durante sua fala no ato de entrega da Sala de Imprensa, o prefeito Zito Barbosa destacou que o compromisso da gestão não se volta apenas para a realização do maior carnaval do interior da Bahia, mas simultaneamente, ao cuidado com a cidade estendido a diversas áreas, como a requalificação asfáltica de várias ruas, no lançamento da pavimentação do bairro São Miguel, no último dia 30 de janeiro, e a execução do maior programa de reformas e requalificação das escolas da rede pública municipal.”, disse.Como parte da atenção especial dedicada aos profissionais da imprensa, durante o Barreiras Folia enquanto os profissionais trabalharem, os familiares poderão se divertir com conforto e segurança em um espaço diferenciado. “”, disse o prefeito Zito Barbosa ao anunciar de forma inédita o camarote para os familiares dos trabalhadores da imprensa.”, falou o jornalista Eduardo Lena.Após o lançamento da Sala de Imprensa os jornalistas presentes puderam fazer seus credenciamentos para trabalhar durante o Barreiras Folia, quem ainda não fez as credenciais, deve procurar a Sala de Imprensa das 8h às 12h e das 14h às 18h desta sexta-feira (9). Lá também está disponível o Guia do Carnaval, um encarte com todas as informações de horários, atrações e blocos da festa. Esse material será distribuído também aos turistas e foliões em pontos de apoio montado pela Prefeitura durante os dias da festa.Dircom Prefeitura de Barreiras