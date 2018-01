Zanin detalha a fragilidade da condenação de Lula

Em um vídeo explicativo, o advogado Cristiano Zanin Martins pontua todas as fragilidades do processo sobre o triplex do Guarujá, cujo recurso será julgado em segunda instância no TRF4 no dia 24 de janeiro; entre as fragilidades, que constam no recurso da defesa, estão a competência indevida do juiz Sergio Moro para julgar o caso, o cerceamento de defesa durante o julgamento em primeira instância, o uso da delação de Léo Pinheiro como prova; "A verdade é que o único resultado possível é o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula e do caráter e do caráter ilegítimo do processo", diz Zanin; assista