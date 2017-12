Lula: em algum país do mundo o gás de cozinha custa R$ 105?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quarta-feira, 6, o pólo avançado do Instituto Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes.Em discurso, Lula criticou a política econômica do governo de Michel Temer, que tem prejudicado principalmente a população mais pobre. "Fiquei oito anos na Presidência e não aumentei o gás de cozinha uma única vez. O Temer, em sete meses, já aumentou 68%. Tem lugar do país onde o gás já está custando R$ 105. É um produto da cesta básica. Não pode ser aumentado desse jeito", disparou o ex-presidente."O gás de cozinha aumentou mais uma vez essa semana. Agora eu pergunto: quando foi a última que aumentaram o salário do professor?", questiona o ex-presidente. "No meu governo eu não deixava aumentar o preço do gás de cozinha, pois ele faz parte da cesta básica", acrescentou Lula.O líder petista disse ainda que um governo "que não é legítimo" e um governo de "incompetentes" está entregando o Brasil. "Fizeram uma PEC proibindo o gasto em educação por 20 anos. E vocês já sabem que a educação nos institutos federais já está sofrendo. As universidades federais do Rio já estão quase todas caindo aos pedaços", afirmou.Durante a visita, Lula criticou os cortes do atual governo nos institutos e universidades federais. "Nós transformamos o Estado em fiador do jovem brasileiro. Já eles emprestam bilhões para as empresas e não podem emprestar pra bolsa de estudos. Não tem investimento mais sagrado para um país crescer do que a Educação", avaliou.Para Lula, o sucateamento das universidades representa uma ameaça ao futuro do país." Para a universidade pública ter qualidade tem que ter dinheiro. Tem que fazer concurso, pagar salário digno, ter laboratório. Na hora que tivermos milhões de engenheiros, de médicos, de professores, esse país vai melhorar. Ainda falta muito pra fazer em se tratando de Educação", ponderou.O ex-presidente citou a descoberta do Pré Sal, evento que só ocorreu graças aos investimentos em ciência e tecnologia realizados durante os governos petistas. "Se a gente não tivesse investido em pesquisa, não teríamos encontrado o Pré Sal. Se não tivesse investido em tecnologia, não conseguiríamos extrair o petróleo", exemplificou. "Esse país não pode ser só exportador de petróleo e minério de ferro, ele tem que exportar conhecimento".A uma plateia formada por estudantes, Lula relembrou a trajetória que o levou à Presidência e destacou que sua formação profissional foi fundamental. "Minha mãe teve 12 filhos, quatro morreram. Dos oito, fui o primeiro a ter um diploma primário. Por conta desse diploma, fiz o Senai e passei a ganhar um salário muito maior do que todos os outros irmãos. Fui o primeiro a ter uma geladeira, carro, casa... e me tornei presidente", contou, ao destacar que, justamente por não ter diploma universitário, dedicou-se tanto à universalização do acesso ao ensino superior.Fonte: https://www.brasil247.com/