DOIS INCÊNDIOS GERARAM PÂNICO, PERPLEXIDADE E PREJUÍZOS A MORADORES DE BARREIRAS



FOGO NO CAB/BARREIRAS / FOGO NO CAB/BARREIRAS / VEJA O VÍDEO ABAIXO

O PRIMEIRO FOI NA MANHÃ DO DIA 09/10, NO

CENTRO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE E O SEGUNDO,

NO INÍCIO DA NOITE, NOS FUNDOS DA EMPRESA DE

FORMAÇÃO DE VIGILANTES OESTE, À RUA

SILVA JARDIM, NO CENTRO HISTÓRICO.



Empresa Oeste Empresa Oeste

O fogo no Centro de Abastecimento de Barreiras (CAB) precisou de cerca de cinco horas para a guarnição do Corpo de Bombeiros conseguir conter as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas, os prejuízos foram muito grandes aos feirantes do local.

O fogo no CAB teve início na madrugada, segundo testemunhas. A guarnição do Corpo de Bombeiros precisou de cerca de cinco horas para conseguir conter as chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas, os prejuízos foram muito grandes aos feirantes da área onde se vende condimentos, frutas, verduras, legumes e utensílios domésticos.Segundo os bombeiros, a causa mais provável deve ter sido um curto circuito nas instalações elétricas, muito antigas em ambos os locais. Por sorte e perícia dos militares, ninguém chegou a ser machucado.Alguns feirantes acabaram perdendo tudo, tanto produtos quanto dinheiro, que alguns deles haviam guardado em seus boxes. Porém, o maior prejuízo foi mesmo o de mercadorias e hortaliças.O da Empresa Oeste, próximo à Praça Duque de Caxias, Centro Histórico, teve início na parte dos fundos, onde fica o arquivo morto da firma. Segundo uma funcionária que não quis se identificar, “no finalzinho do expediente, notamos um forte cheiro de queimado. Quando demos conta, verificamos que era na área posterior do imóvel. Por sorte os bombeiros chegaram bem rápido e logo apagaram as chamas. Creio que alguns documentos tenham sido queimados, porque foi onde ficam nossos arquivos mortos. Graças a Deus, ninguém se feriu”, confirmou.O prefeito Zito Barbosa, em entrevista à imprensa local, garantiu que as instalações para os feirantes serão reconstruídas em 80 dias. Desta vez, com total segurança e inspeção do Corpo de Bombeiros, para que não venha a acontecer este tipo de evento tão nocivo a toda a sociedade.Agora, dois incêndios no mesmo dia será uma triste coincidência, ou porque a cidade já cresceu demais, favorecendo este tipo de ocorrência?O problema nessas edificações antigas, muito comuns em locais mais velhos da cidade, é exatamente a rede elétrica, com cabos muito antigos e que se deterioram com a ação do tempo e o uso constante. Outro fator preponderante também são as armações de madeira, principalmente na cobertura dessas construções. Emadeiramento muito antigo e ressequido é um material de alto risco de combustão, ainda mais nessa época de seca, quando a umidade do ar chega a níveis de deserto, abaixo de 20%. O ideal para o bem estar do nosso organismo, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Muito longe dos índices registrados em nossa região.Só nos resta agora torcer para que não aconteçam mais incêndios com tanta frequência. E contar com os salvadores do Grupamento de Bombeiros Militares, pois, eles sempre acabam sendo denominados de heróis por quem passou pelo vexame das labaredas ou outra situação de risco. Muito triste e doloroso saber que alguém perdeu a vida no meio das chamas. #SemComentário sobre esse tipo de fato.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros