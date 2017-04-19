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Transparência Bahia
PREGÕES PRESENCIAIS PARA REGISTRO DE PREÇOS - PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA
19/04/2017 as 17:56 h  Autor IICIT BAHIA - BRASIL  Imprimir Imprimir


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
ESTADO DA BAHIA


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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 051/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. DATA: 04/05/2017. HORÁRIO: 08:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. INFORMAÇÕES: 77 3628 9040/9051.

LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA

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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 052/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. DATA: 04/05/2017. HORÁRIO: 14:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. INFORMAÇÕES: 77 3628 9040/9051.

LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA
 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 053/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. DATA: 05/05/2017. HORÁRIO: 08:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. INFORMAÇÕES: 77 3628 9040/9051.

LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA
 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 054/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DATA: 05/05/2017. HORÁRIO: 14:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. INFORMAÇÕES: 77 3628 9040/9051.

LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA


Veja mais: DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ESTADO DA BAHIA
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