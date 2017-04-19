PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
ESTADO DA BAHIA
OBJETO:
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 051/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. DATA:
04/05/2017. HORÁRIO:
08:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO:
MENOR PREÇO POR ITEM. INFORMAÇÕES:
77 3628 9040/9051.
LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA
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OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 052/2017
: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. DATA:
04/05/2017. HORÁRIO:
14:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO
: MENOR PREÇO GLOBAL. INFORMAÇÕES
: 77 3628 9040/9051.
LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA
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OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 053/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA. DATA:
05/05/2017. HORÁRIO:
08:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL. INFORMAÇÕES:
77 3628 9040/9051.
LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO
PREGOEIRA
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OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 054/2017
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DATA:
05/05/2017. HORÁRIO:
14:30 HORAS (HORÁRIO LOCAL). TIPO:
MENOR PREÇO POR LOTE. INFORMAÇÕES:
77 3628 9040/9051.
LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTOVeja mais: DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS - ESTADO DA BAHIA
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