AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2017 E Nº 002-2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

ESTADO DA BAHIA

CNPJ 13.655.436/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO



MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017



O Pregoeiro do Município de São Desiderio–BA, comunica que se encontra a disposição o edital de licitação para a contratação da Prestação de Serviços de Aluguel de Veículos Automotivos, pessoas jurídicas para o Transporte Escolar dos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Superior da rede municipal e da rede estadual, na zona rural para a sede, e/ou Povoados diversos deste município, com abertura prevista para o dia 14 de fevereiro de 2017 às 08:15 horas no auditório do prédio sede da Prefeitura Municipal de São Desiderio, no Site: www.saodesiderio.ba.gov.br /editais, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas de segunda à sexta-feira, telefone (77) 3623 2145.



São Desiderio/BA 31 de janeiro de 2017



Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO



NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017



O Pregoeiro do Município de São Desiderio (BA) comunica aos interessados que no dia 15 de fevereiro de 2017, às 08:30 horas, no Auditório do Edifício Sede da Prefeitura Municipal, na Praça Emerson Barbosa, 01, Centro - São Desiderio (BA), realizará licitação pública na modalidade Pregão Presencial, objetivando contratação de empresa(s) p/ Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a confecção da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino e Creches da Rede Municipal, conforme condições previstas no Edital. O Edital esta disponível no Site: www.saodesiderio.ba.gov.br /editais, qual que informação no telefone (77) 3623 2145.

São Desiderio/BA 31 de janeiro de 2017



Jose Carlos Amâncio Oliveira

Pregoeiro Municipal