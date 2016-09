Lula, as leis e a Justiça A atenção dos brasileiros tem sido canalizada para o embate sobre as denúncias contra o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, agora formalmente processado por envolvimento na corrupção da Petrobras. Desde a eclosão do mensalão, em 2005, o ex-metalúrgico feito líder político e... A atenção dos brasileiros tem sido canalizada para o embate sobre as denúncias contra o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, agora formalmente processado por envolvimento na corrupção da Petrobras. Desde a eclosão do mensalão, em 2005, o ex-metalúrgico feito líder político e... VIAGEM Mais uma vez acordo com o barulho de gavetas se abrindo e fechando ou de um cabide caindo no chão, abro os olhos e te vejo cavalgando a mala na tentativa de fecha-la, então me lembro que o motivo disso tudo é mais um compromisso, compromisso esse que mais uma vez vai te tirar... Mais uma vez acordo com o barulho de gavetas se abrindo e fechando ou de um cabide caindo no chão, abro os olhos e te vejo cavalgando a mala na tentativa de fecha-la, então me lembro que o motivo disso tudo é mais um compromisso, compromisso esse que mais uma vez vai te tirar... Vento que voa X Tartaruga Centenária Dias antes da festa do seu aniversário, a Avó foi até sua casa e entregou uma carta: “Menina, tome aqui o enigma desse ano.” Sua Avó, antes do aniversário de cada neto, sempre fazia isso: ia até à casa do aniversariante e entregava uma carta. Dentro, um enigma que tinha de ser... Dias antes da festa do seu aniversário, a Avó foi até sua casa e entregou uma carta: “” Sua Avó, antes do aniversário de cada neto, sempre fazia isso: ia até à casa do aniversariante e entregava uma carta. Dentro, um enigma que tinha de ser... A Bíblia no contexto digital Dizer que teríamos o mundo na palma da mão, há uns 20 anos, parecia exagero. Porém, pesquisas feitas na última década mostram que é cada vez maior a tendência de se estar conectado a qualquer hora, tempo e lugar. Estamos diante de uma geração conectada, que tem o smartphone como... Dizer que teríamos o mundo na palma da mão, há uns 20 anos, parecia exagero. Porém, pesquisas feitas na última década mostram que é cada vez maior a tendência de se estar conectado a qualquer hora, tempo e lugar. Estamos diante de uma geração conectada, que tem o smartphone como... Deltan Dallagnol: o servilismo sectário do Ministério Público Nem na ditadura, a caricatura da opressão se mostrara tão ridícula quanto a teatral apresentação da denúncia contra o ex-presidente Lula pelo procurador Deltan Dallagnol, na coletiva de imprensa magnanimamente preparada, com uma linguagem inapropriada, pois exerceu... Nem na ditadura, a caricatura da opressão se mostrara tão ridícula quanto a teatral apresentação da denúncia contra o ex-presidente Lula pelo procurador Deltan Dallagnol, na coletiva de imprensa magnanimamente preparada, com uma linguagem inapropriada, pois exerceu... Mais Artigos