*****************************************



AVISO DE CHAMAMENTO Nº 004/2015

O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, comunica que encontra se aberto as inscrições da subcomissão técnica, em obediência ao disposto no artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, INFORMA aos interessados a realização de sessão pública destinada ao sorteio dos 03 (três) integrantes da subcomissão técnica que realizará a análise e o julgamento das propostas técnicas da Tomada de Preços na modalidade de Técnica e Preços nº 005/2015 (processo administrativo 2015_0303), que tem como objeto a contratação de serviços de Publicidade e Propaganda a serem realizados para a Prefeitura Municipal de São Desidério, Estado da Bahia, aos profissionais com formação ou que atuam nas áreas de comunicação, publicidade ou marketing, dividindo-os entre os servidores indicados pela Administração deste órgão (sorteio de dois integrantes) e os que não possuem vínculo com a Municipalidade (sorteio de um integrante), ate o dia 08 de setembro de 2015, na Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, São Desiderio (BA). Mais Informações pelo fone (77) 3623-2145.

São Desiderio/BA 26 de agosto de 2015

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*****************************************



EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO



CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015, Processo Administrativo nº 2015_128-

Objeto a contratação de empresa do ramo da construção civil para execução da pavimentação e drenagem pluvial, além da execução de obra e serviços técnico de engenharia no Loteamento Lotervel Primeira Etapa, no Distrito de Roda Velha de Cima, no município de São Desidério, Estado da Bahia, com recursos do Caixa Econômica Federal e da Prefeitura Municipal de São Desidério/FINANCIAMENTO, valor total da obra R$ 13.377.847,31 (treze milhões trezentos e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), Empresa CTA Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 08.366.615/0001-48, com sede à Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino, 02 – Boca do Rio – Salvador (BA), pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, com base na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. São Desiderio (BA), 11 de agosto de 2015

Ademilton Barbosa dos Santos

Perfeito Municipal

*****************************************



EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015, Processo Administrativo nº 2015_128

Homologado o procedimento licitatório referente ao processo de Licitação na Modalidade de Concorrência de Preços nº 001/2015, para a contratação de empresa do ramo da construção civil para execução da pavimentação e drenagem pluvial, além da execução de obra e serviços técnico de engenharia no Loteamento Lotervel Primeira Etapa, no Distrito de Roda Velha de Cima, no município de São Desidério, Estado da Bahia. Empresa CTA Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 08.366.615/0001-48, com sede à Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino, 02 – Boca do Rio – Salvador (BA). São Desiderio (BA), 11 de agosto de 2015

Ademilton Barbosa dos Santos

Prefeito Municipal

*****************************************



EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2015, Processo Administrativo nº 2015_128

Contrato nº 0355/2015 PL - Empresa CTA Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 08.366.615/0001-48, com sede à Rua Bombeiro Eliezer de Alexandrino, 02 – Boca do Rio – Salvador/BA - Objeto a contratação de empresa do ramo da construção civil para execução da pavimentação e drenagem pluvial, além da execução de obra e serviços técnico de engenharia no Loteamento Lotervel Primeira Etapa, no Distrito de Roda Velha de Cima, no município de São Desidério, Estado da Bahia, com recursos do Caixa Econômica Federal e da Prefeitura Municipal de São Desidério/FINANCIAMENTO, valor total da obra R$ 13.377.847,31 (treze milhões trezentos e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), com vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias total, contados 02 (dois) dias a partir do recebimento da ordem de serviços. Com base na Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. São Desiderio (BA), 11 de agosto de 2015

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação

*****************************************



AVISO DE LICITAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015, Processo Administrativo nº 2015_0305

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunica que se encontra a disposição na Prefeitura o edital de licitação para a contratação de empresa especializada em Eletrificação Rural, Rede de Alta e Baixa tensão e Eletrificação Urbana, em diversas localidades deste município, com abertura prevista para o dia 11 de setembro de 2015, às 08:30 horas, local de abertura das propostas Praça Emerson Barbosa, nº 01, Centro, São Desiderio (BA). Mais Informações pelo fone (77) 3623-2145. São Desiderio (BA), 26 de agosto de 2015

Jose Carlos Amâncio Oliveira

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



