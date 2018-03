Sobe para 4 número de mortos em desabamento de prédio em Salvador

Subiu para quatro o número de mortos no desabamento de um prédio na periferia de Salvador, na manhã de hoje (13).Um garoto de 12 anos, Robert de Jesus, foi a primeira vítima fatal retirada dos escombros com a ajuda de moradores da Rua Alto de São João, no bairro de Pituaçu. Por volta das 11h30, as equipes de resgate localizaram o corpo de um homem já sem vida cuja identidade ainda não foi revelada.Outras duas mortes já foram confirmadas: a de Artur de Jesus, de um ano de idade, e a de Rosemeire Pereira de Jesus, de 34 anos. As três vítimas fatais cujos nomes já foram divulgados pertenciam a uma mesma família.Até as 12h30, três pessoas tinham sido resgatadas com vida e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE): uma mulher de 30 anos; um bebê de 11 meses, do sexo feminino, que teve traumatismo craniano e um homem de 29 anos, que sofreu ferimentos na face e escoriações.Segundo os vizinhos, pelo menos seis pessoas viviam no imóvel, mas ainda não se sabe quantas delas estavam no local no momento do desabamento. Os trabalhos de busca continuam e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) montou uma estrutura emergencial na área, com seis ambulâncias e 15 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos.O prédio que desabou fica na Rua Alto de São João, no bairro Pituaçu. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), esta foi a ocorrência mais grave registrada na capital da Bahia em função da forte chuva que atinge a cidade nesta terça-feira (13), provocando acidentes de trânsito, deslizamentos e alagamentos em diversos pontos.De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Salvador, o prédio de quatro pavimentos, incluindo a garagem, foi construído recentemente, de forma irregular e não ocupava área de risco.Em nota, a prefeitura lamentou a tragédia e garantiu que a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza vai prestar toda a assistência necessária às famílias atingidas, incluindo as de seis residências vizinhas embargadas temporariamente. As famílias serão cadastradas e vão receber auxílio-moradia.Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, informou que até amanhã (14), o tempo ficará instável em Salvador, com nebulosidade, chuvas isoladas e trovoadas.Da Agência Brasil