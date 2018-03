Expositores brasileiros e estrangeiros se antecipam e garantem presença na Feira que impulsiona o Brasil

Bahia Farm Show 2018

Data: 29 de maio a 02 de junho

Local: Complexo Bahia Farm Show: BA 020/242, km 535 - Luís Eduardo Magalhães – Bahia

Garantir um espaço na feira reconhecida como uma das maiores do Brasil em volume de negócios tem sido a estratégia de expositores nacionais e também de outros países que veem na Bahia Farm Show o lugar ideal para a divulgação de marcas e produtos. Faltando pouco menos de três meses para o início, a procura pelos espaços é intensa, com a comercialização praticamente fechada, na sua totalidade. A Bahia Farm Show será realizada de 29 de maio a 02 de junho no município baiano de Luís Eduardo Magalhães.Em uma área total de 144 mil metros quadrados, o Complexo Bahia Farm Show contará nesta 14ª edição do evento com a exibição de 900 marcas e produtos. São revendas de maquinários agrícolas, equipamentos, insumos, irrigação, poços artesianos, aviões, automóveis e caminhões. O pavilhão coberto, com capacidade para 59 estandes, está com 100% de seus espaços vendidos. Na área externa, com 230 estandes, a ocupação é de 87%.“A Feira está consolidada como uma excelente vitrine para a exposição de produtos, em uma região estratégica do agronegócio nacional, prova disso é que muitas empresas que participaram de edições passadas e estiveram ausentes em outras, voltaram”, explica a coordenadora da Bahia Farm, Rosi Cerrato. Ela reforça ainda que a credibilidade do evento pode ser comprovada no número de novos expositores deste ano. “Até agora, estamos com 27% a mais de novos expositores, em relação à edição de 2017, isso é muito positivo”, destaca.Presente em todo território nacional e países do Mercosul, a estreante no evento, Microgeo Adubação Biológica vem reforçar a marca também na Bahia. “Estamos desde 2014 no oeste da Bahia, e agora com um distribuidor dedicado em Luís Eduardo Magalhães, possuímos uma forte atuação no mercado de insumos e nossa aposta na Bahia Farm Show será fundamental para fortificar nossa marca na região. No evento, ministraremos uma palestra com a temática ‘Adubação biológica na reestruturação e sanidade do solo’”, diz o gerente regional, Álvaro Tadeu Ferreira da Costa.Também marcando presença pela primeira vez no Feira a Farmtrac Brasil elegeu a Bahia Farm como porta de entrada para o mercado do Nordeste brasileiro. “Nossa marca está presente em mais de 60 países, com grande força na Ásia e África, estamos agora, em um processo de nacionalização dos tratores produzidos na recém instalada unidade brasileira, e pensando no potencial e na credibilidade da feira, optamos pela participação”, explica o assessor de marketing, Pedro Lacerda.A Bahia Farm Show é realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda (Assomiba), Fundação Bahia e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.Ascom Bahia Farm Show