Inscrições do Partiu Estágio terminam na próxima segunda (12)

Os estudantes universitários baianos precisam ficar atentos. Termina na próxima segunda-feira (12) o prazo das inscrições no Partiu Estágio. Lançado no início do mês, o primeiro edital do programa em 2018 oferece 2.702 novas vagas para atuação no serviço público estadual. Quem tem pelo menos 16 anos, com mais de 50% da graduação cursada, deve garantir sua inscrição no site do programa . O edital desta seleção está disponível no site de inscrição e da Secretaria da Administração do Estado , que gerencia o programa.O Partiu Estágio é uma iniciativa da administração estadual baiana que oferece oportunidades de estágio a jovens universitários oriundos de instituições federais, estaduais e privadas, todas com sede na Bahia, desde que regularmente matriculados nas instituições de ensino superior. É prioritário para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.Para cadastro no site do programa é preciso criar uma conta na área de autenticação, inserindo e consultando seu número do CPF. Logo após um formulário deverá ser preenchido com nome completo, data de nascimento e e-mail válido – para o qual serão encaminhados os dados de acesso. É importante preencher os dados corretamente, para que a inscrição seja validada.De posse da senha de acesso, o universitário poderá entrar na área de autenticação e consultar as vagas disponíveis. Ele deve ficar atento ainda a um detalhe: apenas poderá escolher o curso e o órgão para estágio no município que estuda ou reside. Após essa identificação, poderá escolher até três opções de estágio. Na finalização do processo de inscrição, o candidato receberá, no e-mail cadastrado, o comprovante de inscrição.Desde sua criação, o Partiu Estágio já contratou cinco mil jovens para aprimorar sua formação acadêmica no serviço público estadual, está disponível para consulta no site da Secretaria da Administração (Saeb). Dúvidas sobre a inscrição devem ser encaminhadas à Ouvidoria Saeb, por meio de registro on-line ou para o e-mail partiuestagio@saeb.ba.gov.br Ascom/Saeb/Governo da Bahia