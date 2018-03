Mulheres ocupam jornal O Globo em defesa da democracia

Neste 8 de março, 800 mulheres de diversos movimentos populares ocuparam o parque gráfico do jornal da família Marinho no Rio de Janeiro; objetivo da ação, iniciada às 5h30 da manhã, é denunciar a atuação decisiva da empresa sobre a instabilidade política brasileira; manifestantes destacam a articulação da Globo contra a democracia; jornal O Globo, que apoiou os golpes de 1964 e 2016, foi peça central na destruição da democracia brasileira desde o impedimento da presidenta Dilma em 2016 até perseguição ao ex-presidente Lula, para inviabilizá-lo como candidato em uma eleição democrática