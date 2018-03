Só 10% das mulheres negras completam o ensino superior, diz IBGE

Entre as pessoas de 25 a 44 anos de idade, o percentual de homens que completou a graduação é de 15,6%, e o de mulheres atingiu 21,5%, indicador 37,9% superior ao dos homens; mas o porcentual de mulheres brancas com ensino superior completo (23,5%) é 2,3 vezes maior do que o de mulheres pretas ou pardas (10,4%) e é mais do que o triplo daquele encontrado para os homens pretos ou pardos (7%); é o que apontam os dados da pesquisa "Estatísticas de gênero", divulgada pelo IBGE