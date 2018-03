Supremo mantém poder do TSE para cassar diretamente parlamentares e governadores

O equilíbrio da palavra dita e ouvida Já ouvi vozes adocicadas, plenas de mel e de exagerada ternura, e que provocaram aquela revirada de olhos, semelhante a quando experimentamos um doce melado de açúcar: não cai bem. A rejeição é imediata, ainda que sejamos bem treinados nessa cultura do politicamente... Já ouvi vozes adocicadas, plenas de mel e de exagerada ternura, e que provocaram aquela revirada de olhos, semelhante a quando experimentamos um doce melado de açúcar: não cai bem. A rejeição é imediata, ainda que sejamos bem treinados nessa cultura do politicamente... Governabilidade depende de respaldo popular Na democracia, o sucesso do governo depende da credibilidade e apoio que tenha junto ao povo para conceber, aprovar e implementar projetos avançados, por mais impopulares que possam ser ou parecer. O executivo precisa ter o povo do seu lado, porque pela inerência do... Na democracia, o sucesso do governo depende da credibilidade e apoio que tenha junto ao povo para conceber, aprovar e implementar projetos avançados, por mais impopulares que possam ser ou parecer. O executivo precisa ter o povo do seu lado, porque pela inerência do... A greve imoral dos marajás no Brasil Se fosse há alguns anos atrás a notícia de greve de juizes federais por privilégios, poderíamos até mesmo dizer que se tratasse de piada de mau gosto de algum palhaço de circo. Mas como estamos vivendo em um estado de exceção, os nobres mancebos vão de fato fazer uma... Se fosse há alguns anos atrás a notícia de greve de juizes federais por privilégios, poderíamos até mesmo dizer que se tratasse de piada de mau gosto de algum palhaço de circo. Mas como estamos vivendo em um estado de exceção, os nobres mancebos vão de fato fazer uma... A VITIMIZAÇÃO DE LULA A taxa de racionalidade no processo decisório da sociedade tem se expandido na esteira da contrariedade contra os políticos. Pesquisas qualitativas mostram uma expressão dura – chegando ao baixo calão – quando grupos de todas as idades e classes se referem aos nossos representantes....

Carta ao general Braga Netto

General, o Rio precisa de intervenção cívica, e não militar. O Estado fluminense e a prefeitura carioca estão acéfalos. Em 10 anos de implantação das UPPs houve tempo suficiente para evitar que uma geração de crianças e jovens escapasse das garras do narcotráfico. Cometeu-se...