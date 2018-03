Agenda de capacitações de março inclui Seminário da Mulher Empreendedora

Inscrições para outras capacitações que acontecem em Barreiras e Luis Eduardo Magalhães também já estão abertas

08/03 – Em Luís Eduardo Magalhães - Seminário Tendências e oportunidades no varejo de materiais de construção (Sebrae Conecta)

09/03 – Em Barreiras – Palestra o microempreendedor Individual / Passo a passo para a formalização começar bem

09/03 – Em Barreiras – Oficina modelagem de negócios canvas

12/03 – Em Barreiras – Seminário suspensão automotiva (Sebrae Conecta)

12/03 – Em Barreiras – Seminário panorama e oportunidades para o segmento de beleza e estética (Sebrae Conecta)

13/03 – Luís Eduardo Magalhães – Seminário panorama e oportunidades para o segmento de beleza e estética (Sebrae Conecta)

14/03 – Em Barreiras – Seminário injeção automotiva (Sebrae Conecta)

14/03 – Em Luís Eduardo Magalhães – Seminário tendência e inovação: o futuro da manutenção automotiva (Sebrae Conecta)

15/03 – Em Barreiras – Seminário tendência e inovação: o futuro da manutenção automotiva (Sebrae Conecta)

16/03 – Em Barreiras – Palestra o microempreendedor Individual / Passo a passo para a formalização começar bem

23/03 – Em Barreiras – Palestra o microempreendedor Individual / Passo a passo para a formalização começar bem

27/03 – Em Barreiras - Seminário da Mulher Empreendedora “Somos uma só mulher”