FHC admite que Justiça é parcial e diz que deveria ter se aproximado de Lula



ex-presidente Fernando Henrique Cardoso



Depois de apoiar o golpe de 2016, que substituiu a presidente honesta Dilma Rousseff por uma quadrilha, e de incitar a prisão sem provas do ex-presidente Lula, FHC agora se diz assustado com o grau de intolerância no Brasil e ensaia um recuo diante do atual cenário do País; em uma longa entrevista concedida a Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, o tucano admitiu que a Justiça brasileira é parcial; o ex-presidente agora diz lamentar não ter se aproximado mais de Lula; Se eu pudesse reviver a história eu tentaria me aproximar não só do Lula, mas de forças políticas que eu achasse progressistas em geral. Que ajudasse a governar. E acho que o PT deveria ter feito a mesma coisa