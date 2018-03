Água de qualidade chega a famílias de São Desidério depois nascente ser recuperada

A manhã da última sexta-feira (02), vai ficar na memória de ‘seu’ Manoel de Souza, 87 anos, há 50, morador da localidade de Alegre, município de São Desidério, na Bahia. Ele fez questão de acompanhar de perto cada passo dado pelas equipes de brigadistas da Secretaria de Meio Ambiente até a conclusão total, com limpeza e isolamento de uma nascente de rio que fica aos fundos do terreno em que produz mandioca, quiabo, milho e outras culturas, e de onde sempre tirou o sustento para criar os 11 filhos.Ele conta que a nascente ficava em outra área, há pouco mais de 20 metros da que foi recuperada, porém, desapareceu depois do assoreamento provocado pelo o gado que pisoteou o local levando terra, folhas e lixo, que cobriram a fonte. Agora, toda a área ao redor na nova nascente foi cercada graças ao Projeto de Recuperação de Nascentes, executado por meio de um acordo de cooperação técnica entre a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e prefeituras da região oeste da Bahia. O aporte financeiro garante aos municípios, recuperar nascentes de rios em situação de risco.A nascente da localidade de Alegre é a terceira de São Desidério contemplada no projeto, outras 13 ainda serão beneficiadas. Somente naquela comunidade, 12 famílias passarão a contar com água de qualidade, vinda da fonte, agora devidamente isolada com a utilização do método Caxambu, que tem como base, a proteção do veio da água. “Utilizamos barro, cimento e pedras, realizamos a limpeza geral e o isolamento para evitar a entrada de bichos e sujeira. A água é retirada por meio de um cano, armazenada em uma caixa d’agua de onde será distribuída para as casas da localidade”, explicou o secretário de meio ambiente, Joacy Carvalho.Nesta área não houve necessidade de plantio de mudas de árvores típicas do cerrado, porque o local está bem preservado, apenas a utilização do cercamento e do isolamento do local onde o lençol freático aflora. “O incentivo na recuperação das nascentes, juntamente com a adoção de técnicas de produção sustentáveis, mostra o quanto os agricultores estão preocupados com os rios e com o meio ambiente, é gratificante para nós saber que tanto ‘seu’ Manoel quanto os moradores de Alegre terão mais dignidade com a tão esperada chegada da água em suas casas”, diz o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato. Além de São Desidério, os agricultores começam a negociar a recuperação de nascentes junto aos municípios de Barreiras e Riachão das Neves.Assimp Abapa