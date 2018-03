Se não houver interferências externas, Lula ganhará o Prêmio Nobel da Paz



Lula e Adolfo Perez Esquivel

Adolfo Perez Esquivel, ganhador do prêmio em 1980,

indica Lula para o Nobel da Paz

§ O Bolsa Família tem um custo muito baixo aos cofres públicos



§ Aqueceu a economia



§ Promoveu melhorias na saúde da população de baixa renda



§ Trouxe melhorias na educação da população de baixa renda



§ Reduziu o Trabalho Infantil



§ Aumentou o empoderamento das Mulheres

§ “O Bolsa Família incentiva os pobres a fazer filhos”.



§ “O dinheiro do Bolsa Família é gasto com roupas de ‘marca’”.



§ “Efeito-preguiça: o Bolsa Família acomoda e sustenta vagabundos”.



§ “Bolsa Família estimula corrupção local e clientelismo”.

Diante da perseguição jurídica/midiática/política, não poderia haver melhor momento para esta indicação. Pois, cada vez mais seus detratores terão dificuldades em explicar ao mundo porque de sua condenação e futura prisão.Acredito que, se não houver interferência americana na escolha, contra tudo e contra todos, Luiz Inácio Lula da Silva receberá o Nobel da Paz. Tornando-se o primeiro brasileiro laureado com o prêmio.Não é um exercício de futurismo, de adivinhação ou um chute de charlatão. É a constatação da obviedade. O “gran-finale” de uma obra que teve início no seu governo: o Bolsa-Família.Programa de transferência de renda que retirou o Brasil da pobreza absoluta. Deu visibilidade e esperança a quase 40 milhões de brasileiros. Os que passavam fome hoje têm o que comer.O BF é considerado internacionalmente como o “principal instrumento de transferência de renda do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU)”.“O Bolsa Família foi apontado, em 2013, pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) como uma das principais estratégias adotadas pelo país que resultaram na superação da fome, retirando, assim, o país do mapa da fome mundial. Adicionalmente, a Associação Internacional de Segurança Social (AISS) concedeu ao Brasil um prestigioso prêmio internacional devido ao caráter inovador de redução da pobreza trazido pelo Bolsa Família, considerado o mais importante do mundo dentro dos grupos de programas de transferência condicional de renda. A instituição espera, ainda, que o Bolsa Família sirva de exemplo para que mais países implementam programas similares em benefício de seus cidadãos “. Carta Capital. O grifo é meu.Segundo a FAO, atualmente existe no mundo 805 milhões de pessoas em estado de Fome Crônica. (A fome crônica é uma carência constante de alimentos suficientes para manter o organismo em perfeito funcionamento. Os indivíduos ou populações sujeitos à fome crônica pertencem a comunidades pobres, são pessoas desnutridas e que desenvolvem diversas doenças em consequência da falta de nutrientes necessários para a constituição de saúde física e intelectual).Quem tem fome não pode esperar “o bolo crescer”. Por isso os olhos do mundo se voltam para o Brasil. Por isso Lula é constantemente convidado a explicar o funcionamento do Bolsa Família.Recentemente na Itália voltou a afirmar que “É preciso que a gente continue fazendo política de transferência de renda para os mais pobres. É preciso que a gente socialize essas informações com os países mais pobres da América Latina e da África. É preciso que a gente leve tecnologia pra esses países, que a gente leve financiamento pra esses países, para que a gente possa poder, em 2025, acabar com a fome na África, que foi um compromisso que nós assumimos numa reunião da União Africana.Eu estou convencido, companheiros italianos, eu estou convencido, companheiro Martina, companheiro primeiro-ministro Renzi, que o Brasil provou que é possível acabar com a fome no mundo”.A preocupação do ex-presidente com o problema da fome é uma constante.Para Kenneth M. Quinn, presidente da World Food Prize Foundation, Luiz Inácio Lula da Silva é o “maior e mais apaixonado lutador contra a fome no mundo”.Quinn foi embaixador dos Estados Unidos e trabalhou durante 32 anos no Departamento de Estado americano. A World Food Prize Foundation premia cidadãos que contribuem significativamente para o combate à fome no mundo.

(Extraída do http://www.institutolula.org/premios-e-homenagens-recebidos-por-lula-apos-a-presidencia).