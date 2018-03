Lula: ‘espero que o STJ leia o processo e permita que o povo me julgue’

No dia em que o STJ vai julgar o habeas corpus que pode livrá-lo de uma eventual prisão, o ex-presidente Lula deu entrevista a uma rádio de Salvador e voltou a defender sua inocência e o direito de ser candidato; "Eu acho que minha candidatura tem que ser registrada. E acho que nas instâncias superiores vão ter a preocupação de analisar o conteúdo do processo. Espero que as pessoas que vão me julgar hoje no STJ leiam o processo, leiam as acusações e a defesa e permitam que o povo possa me julgar em outubro", disse o ex-presidente; "Estou esperando o bom senso da Justiça e que prevaleça a verdade", disse Lula