Candidatos ao Fies já podem consultar resultados da seleção

de 6 a 8 de março

Complementação da inscrição no Fies Seleção pelos candidatos pré-selecionados na chamada única na modalidade do Fies.



12 de março

Resultado da pré-seleção na modalidade do P-Fies, para renda familiar de até cinco salários mínimos.



Até 30 de março

Candidatos participantes da Lista de Espera na modalidade do Fies que forem pré-selecionados deverão complementar sua inscrição no Fies Seleção. O prazo é de três dias úteis a contar da divulgação de sua pré-seleção.