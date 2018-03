STJ vai transmitir ao vivo julgamento de habeas corpus de Lula

Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá transmitir ao vivo o julgamento do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente Lula; transmissão será feita via o site da Corte e, também, com link para o canal no Youtube; Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9,6 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva e a sentença foi ampliada para 12,1 anos pelo TRF-4; quinta turma do STJ, responsável pelo julgamento, é formada pelos ministros Reynaldo Soares da Fonseca (presidente), Felix Fischer, Jorge Mussi, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik