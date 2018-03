Lula: “se querem me prender, vão arcar com a responsabilidade do que vai acontecer no País”



Em entrevista à agência France Presse, o ex-presidente Lula voltou a defender o direito de ser candidato à Presidência e disse que não tem medo de preso, mesmo condenado sem provas; "Se eles resolverem me condenar e me prender, eles estarão condenando um inocente, prendendo um inocente. Isso tem um preço histórico. Se querem tomar essa decisão, vão arcar com a responsabilidade do que vai acontecer no País", alertou. "Por isso, eu durmo tranquilo", afirmou; Lula disse também que é possível governar "sem vender o patrimônio público"; "Por conta de minha relação com o povo, eu continuo sendo o político de maior credibilidade no País"

Leia a entrevista na íntegra