Internacionalizou: universidade britânica terá palestra sobre o golpe

A professora da Universidade de Bradford, na Grã-Bretanha, Fiona Macaulay, anunciou em sua página no Facebook que ministrará a palestra "O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil", no Department of Peace Studies and International Development, Universidade de Bradford; "Em solidariedade ao professor Luis Felipe Miguel, que vem sendo perseguido pelo ministro da Educação do governo Michel Temer, Mendonça Filho", disse ela