Disciplina sobre o golpe de 2016 já chega a 13 universidades no Brasil

Pelo menos 13 universidades públicas brasileiras irão oferecer a disciplina sobre o golpe parlamentar de 2016, idealizada pelo professor Luis Felipe Miguel; são elas: UnB, UFBA, UFAM, Unicamp, UEPB, UFMS, USP, UFRGS, UFC, UFRN, UFSC, UFJF e UFSJ

UnB (Universidade de Brasília);



UFBA (Universidade Federal da Bahia);



UFAM (Universidade Federal do Amazonas);



Unicamp (Universidade Estadual de Campinas);



UEPB (Universidade Estadual da Paraíba);



UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul);



USP (Universidade de São Paulo);



UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul);



UFC (Universidade Federal do Ceará);



UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte);



UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina);



UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora);



UFSJ (Universidade Federal de São João del-Rei).