Código Florestal: Supremo decide a favor dos agricultores

Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.



INTERPRETACÃO CONFORME o art. 225, § 1o, da CRFB/88 para o art. 59 § 4º, de modo a afastar o risco de decadência ou prescric¸a~o dos ili´citos ambientais praticados antes de 22 de julho de 2008 no decurso de execução dos termos de compromisso escritos no a^mbito dos Programas de Regularização Ambiental.



Parágrafo 5. Tb c interpretação conforme



Resultado final:



Constitucionais - Art. 3º, XIX; Art. 4º, III; Art. 4º, § 1º, § 4º, § 5º e § 6º; Art. 5º; Artigo 7º, § 3º; Art. 8º, § 2º; Art. 11; Art. 12, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º; Art. 13, § 1º; Art. 15; Artigo 17, § 3º; Art. 28; Art. 44; Art. 60; Art. 61-A; Art. 61-B; Art. 61-C; Art. 62; Art. 63; Art. 66; Art. 67; Art. 68; Art. 78-A



- interpretação conforme para exigir a comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional para todos os casos de intervenção em APP por utilidade pública e interesse social no Art. 3º, VIII e IX



- inconstitucionalidade das expressões “gestão de resíduos” e “instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais” no Art. 3º, VIII, b



- inconstitucionalidade das palavras “demarcadas” e “tituladas” no Art. 3º, § único



- Interpretação conforme para que o entorno de nascentes e olhos d’água intermitentes também sejam considerados APP no Art. 4º, IV



- Interpretação conforme para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ecológica no Art. 48



- Interpretação conforme para afastar a prescrição e decadência no Art. 59