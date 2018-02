O Brasil desperdiça a riqueza de 26,4 milhões de trabalhadores

"O Brasil não tem conseguindo criar empregos formais

e de qualidade no padrão necessário, pois fez uma opção pela especialização regressiva, primarizando a economia e aumentando a dependência das commodities. Produzir petróleo, minério e soja não é suficiente para criar empregos decentes para a maioria da população brasileira"

(Tabela: EcoDebate)

