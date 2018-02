BARREIRAS: CULTURA ENTREGA TROFÉUS DO CARNAVAL AOS BLOCOS DA FOLIA 2018

UMA SIMPLES SOLENIDADE, PORÉM COM UM PESO CULTURAL ENORME, PREMIOU AS AGREMIAÇÕES DO CARNAVAL DE BARREIRAS, EM CLIMA DE ALEGRIA, PAZ E DEVER CUMPRIDO

Troféu Aguinaldo Pereira:

Bloco Mais Organizado – Allanbick 54,9%

Melhor Atração de Bloco – Allanbick 77,6%

Abadá Mais Bonito – Allanbick 64,3%

Bloco mais Animado – Allanbick 73,6%



Troféu Lélia Rocha:

Melhor música de bloco - Bloco da Rôla 40,8%

Bloco mais animado – Netos de Momo 31,7%

Bloco Revelação – Netos de Momo 21,8%

Bloco com fantasia mais original – Netos de Momo 34,5%

No início da noite desta quinta-feira, 22/02, numa conhecida choperia do Centro da cidade, realizou-se a festa de entrega dos troféus Agnaldo Pereira e Lélia Rocha aos blocos que participaram e fizeram o Barreiras Folia 2018.Representantes de todos os19 blocos estiveram presentes para participar e confraternizar o sucesso da festa momesca, tão bem reeditada depois de dois anos sem ser realizada. O salão ficou lotado, tanto de pessoas quanto de entusiasmo e ansiedade por parte dos integrantes das organizações das entidades carnavalescas que mal podiam esperar pelos resultados.Ao iniciar os trabalhos, a secretária de Cultura, Emília Moreno, falou rapidamente sobre a importância do evento: “”, afirmou. Emília deu sequência convidando a todos a assistirem a um vídeo resumindo os cinco dias do Barreiras Folia 2018. Foi um momento marcado pela emoção de rever e reviver alguns momentos vividos neste que foi o maior carnaval do interior da Bahia. Realmente um VT muito bem elaborado, tanto na produção quanto na edição e qualidade das imagens.Em seguida, o diretor de Comunicação da prefeitura, Edwaldo Costa, agradeceu aos presentes, aos integrantes dos blocos e à imprensa em geral, maior responsável pela divulgação do carnaval a todo canto do Brasil e do mundo. Edwaldo explicou como funcionou o processo de votação e apuração do concurso aos troféus: “”, esclareceu.Já em sua breve fala, o prefeito Zito Barbosa agradeceu à equipe de organização do carnaval, à parceria com a TV Oeste, aos blocos dos dois circuitos e, evidentemente, à população em geral, segundo ele, o principal motivo da festa e quem fez ela acontecer de fato. Zito foi veemente quando discorreu sobre a realização da festa em si: “”, pontuou.Continuando, Zito previu que, em 2019, “”, frisou. O prefeito ainda falou sobre os números impressionantes que o Barreiras Folia 2018 fez acontecer durante a festa. Falou que algo em torno de 200 mil pessoas brincaram nos três circuitos. Quase 20 mil eram de cidades vizinhas nossas e mais de 11 mil eram turistas de outros estados e, destes, cerca de 80% garantiram o retorno no ano que vem. Toda essa gente, garantiu Zito, “”, observou.O grande campeão do troféu Agnaldo Pereira, que agraciou os que desfilaram no circuito de mesmo nome, foi o Bloco Allambick, que levou quase todos os prêmios em disputa. Já no Circuito Zé de Hermes, no Centro Histórico, onde foi realizado o Carnaval Cultural, Netos de Momo e o Bloco da Rôla dividiram os troféus que levam o nome da super carnavalesca, a saudosa Lélia Rocha.O prefeito finalizou dizendo que a equipe de eventos do município já está pensando no aniversário da cidade, no São João no Parque, FLIB, Páscoa no Parque e no Festival Primavera.Agora barreiras já possui um calendário de eventos maior e bem mais diversificado, garantindo um pouco mais de cultura, lazer e entretenimento durante todo o ano a toda a sua gente e a quem vier também. Congratulações à equipe que organizou o Barreiras Folia 2018. Realmente foi uma grandiosa festa que quem participou não vai esquecer tão cedo.Campeão absoluto do Troféu Aguinaldo Pereira, o Bloco Allanbick ganhou em todas as categorias: melhor atração de bloco, bloco mais organizado, abadá mais bonito e bloco mais animado.”, destacou Allan Kardec, representante do Allanbick.Já o Troféu Lélia Rocha, destinado aos blocos tradicionais que desfilam no Circuito Zé de Hermes, ficou com o Bloco Netos de Momo nas categorias: bloco revelação, bloco mais animado e bloco com fantasia mais original. O Bloco da Rôla foi premiado na categoria melhor música de bloco. “”, comentou Genivaldo Laurindo, representante do Netos de Momo.Por Demetrius MacêdoRepórter Interbairros