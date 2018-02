Super-ricos foram os únicos que lucraram com o golpe de 2016



O golpe jurídico-parlamentar que destituiu a presidente legítima, Dilma Rousseff, e instalou Michel Temer no Planalto beneficiou apenas os super-ricos do Brasil; enquanto a renda per capita do conjunto dos contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física caiu 3,3% em termos reais de 2014 a 2016, no segmento mais rico da população - formado por pessoas que ganhavam mais de 160 salários mínimos por mês (R$ 140,8 mil à época) -, a renda per capita cresceu 7,5% reais