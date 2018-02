95% dos desempregados há mais de um ano são das classes C, D e E

Pesquisa realizada do SPC Brasil e CNDL mostra que os brasileiros estão demorando, em média, um ano e dois meses para conseguir emprego no Brasil; 95% dos trabalhadores e trabalhadoras desempregados há mais de um ano são das classes C/D/E, 54% têm até o ensino médio e 58% têm filhos menores de 18 anos. A maioria é do sexo feminino (59%) e tem média de idade de 34 anos; dentre os que foram demitidos, a maioria alega causas externas, principalmente ligadas à crise econômica, como redução de custos por parte da empresa para lidar com os efeitos da crise (35%), redução da mão de obra ociosa (12%) e o fechamento da empresa (11%)

