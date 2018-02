Fugindo de Lula, STF de Cármen Lúcia corre o risco de desaparecer

"Enquanto até juristas ultraconservadores como Yves Gandra Martins se manifestam a favor do habeas-corpus para Lula, prolongado silêncio de Carmen Lúcia sobre o caso gera incertezas e dúvidas num país onde é preciso reconstruir o pacto democrático rompido por um impeachment sem crime de responsabilidade", escreve Paulo Moreira Leite, articulista do 247; lembrando que a censura ao Vampirão da Tuiti desmoralizou a jurisprudência "Cala a boca já morreu" lançada pela presidente do Supremo, PML afirma: "não consigo imaginar que a improvisada intervenção federal ocorrida no Rio de Janeiro teria ocorrido se, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o país tivesse um STF atuante, apegado a sua autoridade de guardão da Constituição"