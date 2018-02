Intervenção no Rio: Só um país que se perdeu declara guerra ao próprio povo

A intervenção federal é a prova de que falhamos. Profundamente, amargamente. Não apenas ao manter governantes incompetentes, corruptos e insensíveis, que perseguem soluções simplistas e fogem de ações estruturais, mas também ao permitir que a cidadania não seja universalizada (desde 13 de maio de 1888) e que a vida desses não-cidadãos valesse menos do que um instrumento descartável de trabalho, escreve Leonardo Sakamoto, jornalista e cientista social, em artigo publicado por seu blog.