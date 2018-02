Brasil tem a 2ª gasolina mais cara do mundo

A política de preços dos combustíveis adotada por Michel Temer e Pedro Parente colocou o Brasil com a segunda gasolina mais cara entre os 15 países que mais produzem petróleo no mundo, segundo levantamento da consultoria Air-Inc; mesmo o Brasil tendo feito com o pré-sal a maior descoberta recente de petróleo, a política da Petrobras fez disparar a importação de derivados como gasolina e diesel; tudo isso para a estatal brasileira fazer caixa e pagar, sem condenação judicial, uma indenização de R$ 10 bilhões a investidores americanos; segundo a pesquisa, a gasolina é vendida no Brasil a US$ 1,30 por litro, quase o dobro do que é cobrado nos Estados Unidos, principais beneficiados