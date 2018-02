Barreiras Folia reúne Alinne Rosa e Babado Novo no domingo de carnaval













Vestida de gatinha estilizada, Alinne Rosa foi a primeira atração da Prefeitura de Barreiras no circuito Aguinaldo Pereira, nesta noite de ontem, domingo (11). De botas brilhantes, meia arrastão, calça rasgada, top jeans e uma orelhinha de gatinha, Alinne puxou o trio pancadão arrastando uma multidão pelas avenidas ACM e Clériston Andrade. Ela que tem a marca da alegria e ousadia, trouxe um repertório eclético com sucessos do Cheiro de Amor, Jojo Todynho, Daniela Mercury e outros hits de verão.Logos após, a banda Babado Novo também invadiu o espaço da folia. A simpatia de Mari Antunes e o corpo de bailarinos encantou o público que pulou atrás do trio. Cantando “Molinha”, Bolas de Sabão e outras músicas da banda, Mari disse que preparou um repertório e um look especial para cantar pela primeira vez no carnaval de Barreiras.“Estou muito feliz! Essa energia e calor humano que estou sentindo em Barreiras é incrível. Uma festa organizada, com milhares de foliões, com segurança e excelente estrutura, sinceramente eu pulei, cantei e me diverti muito na avenida, espero voltar no próximo carnaval”, disse a cantora Mari.O terceiro dia de festa foi animado para quem gosta de bloco. O domingo de carnaval iniciou cedo no circuito Aguinaldo Pereira, e às 18h já desfilava o bloco infantil Príncipe e Princesas. Animado pela banda Super Heróis do vocalista Aender Olywer, o bloco contou com a presença de centenas de crianças e pais, que acompanharam de perto a grande festa e animação dos pequenos foliões.As 21h foi à vez do bloco “As Nigrinhas” desfilar puxado pelo cantor Alcenor Ramos. Músicas bregas, arrocha, piseiro e baladas românticas fizeram a alegria dos marmanjos que se vestem de mulher para curtir a folia. O prefeito Zito Barbosa acompanhou o bloco, brincando com os foliões na avenida.“Superamos todas as nossas expectativas, e o Barreiras Folia é sucesso. Estamos no terceiro dia de carnaval com a cidade lotada de visitantes, muitos blocos, carnaval com segurança e a população veio para rua curtir. Nossa equipe está conduzindo essa festa com muito profissionalismo e espirito de união”’, disse o prefeito Zito.Logo após, o bloco Beijou Pegou, um dos mais antigos da cidade, desceu o circuito com centenas de foliões que curtiram Felipão da Bahia. Outro bloco que desceu a avenida ao som do sertanejo elétrico foi o Pilek, que trouxe a mistura do sertanejo universitário com axé da dupla Willian e Marlon.Mas a noite não acabou por aí. Desceram ainda puxando a galera, os cantores Íkaro e Hugo, Jorginho Vidal e Thiago Elétrico. A segunda-feira ainda promete, com o axé baianíssimo de Margareth Menezes, além de blocos e atrações esperadas como Parangolé e Papazzoni.Dircom Prefeitura de Barreiras