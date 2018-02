Popularidade de Lula é resultado do fracasso do Judiciário e da mídia

"A mídia se pergunta, atônita, como a popularidade de Lula não só não cai, com a condenação, como segue aumentando. Busca "especialistas" - já existe a especialidade de "lulólogos"-, que não conseguem explicar nada", escreve o sociólogo Emir Sader; "Querem dar uma lição ao povo. Nunca mais se elegerá um presidente como Lula, nunca mais se governará para todos, nunca mais o Brasil será um país soberano. Nunca mais alguém surgido do seio do povo chegará a dirigir o país", destaca Emir