Identificação e cuidados com a saúde garantem carnaval tranquilo para crianças

- Identifique as crianças com a carteirinha ou pulseiras que serão distribuídas pela Polícia Militar;



- Não deixe, em nenhum momento, as crianças sozinhas;



- Cuide da hidratação e alimentação;



- Use fantasias leves e calçados confortáveis;



- Evite permanecer com suas crianças em grandes aglomerados e tumultos;



- Evite subir com crianças em trios elétricos;



- Oriente seu filho a evitar contato, carona, alimento ou presentes de pessoas estranhas;



- Oriente as crianças a procurar o policial mais próximo caso ela se perca ou precise de ajuda;



- Evite levar objetos de valor como brincos, colares, relógios, óculos e carteira com muito dinheiro;



- Evite usar o telefone celular no meio da multidão.