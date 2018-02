STF: discordo radicalmente do voto de Moraes; ministros têm direito à própria opinião, mas não à própria Constituição

Alexandre de Moraes: ministro defende execução da pena após

condenação em segunda instância. Um voto ruim

“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”

“Da mesma maneira, não há nenhuma exigência normativa, seja na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), seja na Convenção Europeia dos Direitos do Homem que condicione o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Ambas – respectivamente artigo 8.2 e 60, 2 – consagram o princípio da presunção de inocência até o momento em que a culpabilidade do acusado for legalmente comprovada, respeitados os demais princípios e garantias penais e processuais penais já analisados”.

-ninguém quer dizer “ninguém”;

-culpado quer dizer “culpado”;

-“trânsito em julgado” quer dizer que não há mais recursos disponíveis, pouco importando se se trata de questões de fato ou de direito.



Sim, os juízes têm direito à sua própria opinião e a seu próprio voto, mas não têm direito à sua própria Constituição.