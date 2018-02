Ex-aluna de escola pública tira nota mil na redação do Enem e passa em medicina na UFRJ



Beatriz Albino Sevilha, estudante nota 1.000 na redação do Enem



A estudante Beatriz Albino Sevilha, de 19 anos, foi uma dos 53 candidatos que tiraram nota 1.000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e viu o nome dela na lista de aprovados em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela atribui suas vitórias aos pais: ao pedreiro Junior e à telefonista Renata; ela defende a política de cotas por ter vivenciado a dificuldade de uma estudante de escola pública conseguir recuperar o que não aprendeu no ensino médio; "Isso não é sistema de benefício a ninguém. É a forma de o governo corrigir um erro que é deixar o negro de lado, negligenciar a educação do pobre. Por anos, não tive matemática nem biologia"