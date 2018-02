Provas de concurso para professores e coordenadores pedagógicos serão realizadas dia 25 deste mês

A Secretaria da Administração (Saeb) publicou, no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira (7), o Edital Saeb 02/2017 de convocação dos candidatos aos cargos de professor e coordenador pedagógico, para realização das provas do concurso público da Educação Estadual. As provas objetivas e discursivas vão ser realizadas no dia 25 de fevereiro, a partir das 8h30, em Salvador e outras 26 cidades do Estado.Os candidatos devem comparecer aos locais de prova que estão indicados no seu cartão informativo, às 8h30 (horário local). Precisam estar devidamente identificados, portando documento de identidade. Ainda será exigido, como mecanismo de segurança, que o candidato faça uma cópia manuscrita da frase que consta nas instruções da capa do caderno de questões, para posterior exame grafotécnico. Os candidatos também devem levar o cartão informativo no dia das provas, para sua melhor orientação. Os portões serão fechados às 9h.Os cartões informativos devem ser entregues aos candidatos até o terceiro dia que antecede a aplicação das provas. Caso não recebam, ou tenham dúvida sobre o local onde vão fazer suas provas, devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (11) 3723-4388. Também podem obter informações pelo site www.concursosfcc.com.br A duração máxima das provas objetiva e discursiva para o cargo de professor será de 4h30, enquanto que para coordenador pedagógico vai ser de 3h30. Os candidatos a professor só poderão deixar a sala, levando o caderno de resposta depois de 4 horas do início das provas. Os candidatos devem ler o Edital de Abertura de Inscrição no concurso e observar todas as regras antes das provas.As provas serão aplicadas nas cidades de Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista. O local da prova é determinado conforme opção indicada pelo candidato na inscrição. Parte dos candidatos de Caetité terá provas realizadas Guanambi, em virtude de ausência de locais adequados para realização na cidade onde se inscreveram para fazer o exame.- Um total de 103,5 mil candidatos se inscreveu no concurso público para preenchimento de vagas de professores e coordenadores pedagógicos do ensino fundamental e médio da Bahia. Realizado conjuntamente pelas secretarias da Administração (Saeb) e da Educação (SEC), o certame oferece 3.760 oportunidades, sendo 3.096 vagas para professor e outras 664 para coordenador.Para provimento das vagas de professores foram inscritos 69.558 candidatos, enquanto que para coordenador pedagógico foram 33.995. As inscrições foram abertas no dia 14 de novembro de 2017 e encerraram em 15 de dezembro do mesmo ano. O concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e terá validade de um ano, prorrogável por igual período.Ascom SAEB/governo da Bahia