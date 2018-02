Quantos triplex se poderia comprar com a liminar de moradia que Fux assinou?

Quando o novo presidente do TSE Luiz Fux ameaça retirar Lula da campanha presidencial ao dizer que "Ficha Limpa está fora do jogo democrático", cabe lembrar a origem da condenação : um triplex que Lula não comprou, não usou nem alugou. Também cabe recordar que em 2014 o novo presidente do TSE Luiz Fux assinou liminar autorizando o pagamento de auxílio moradia no valor de R$ 4300 a 17 000 juizes federais, decisão capaz de gerar uma conta atual de R$ 884 milhões por ano. Por baixo, daria para comprar pelo menos 490 triplex a cada ano passaDO depois da aprovação da liminar. Ou alugar 15 000 imóveis de ótimo padrão num bairro nobre de São Paulo.