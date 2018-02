Mesmo com imóveis no DF, Gilmar usa casa funcional cedida pelo STF



Gilmar Mendes, ministro do STF



Apesar de ser proprietário de três terrenos na cidade, de um apartamento e de ter áreas em duas fazendas no Distrito Federal, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, usa uma funcional da União cedida pela Corte, localizada em área nobre de Brasília; pelas regras do Ministério do Planejamento, para ter acesso a um imóvel, "o servidor e seu cônjuge não poderão ser proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários de imóvel residencial em Brasília"