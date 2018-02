O segredo que a Globo e a Lava Jato escondem





"O Globo foi o único jornal do Brasil que noticiou, na edição de 29 de janeiro de 2018, que 'chaves para abrir segredos da Odebrecht estão perdidas'. Na reportagem, a fonte é o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Nenhum outro veículo da imprensa noticiou este fato. A notícia só saiu no Globo porque esta foi a escolha deliberada da fonte, que é um dos chefes da Lava Jato em Curitiba", escreve o colunista Jeferson Miola; "por que razão os procuradores, o juiz Moro e o TRF4 não atendem o pedido da defesa do Lula de acesso integral ao mywebday, se eles próprios usaram provas supostamente armazenadas no sistema para condená-lo?", questiona ainda Mio

1 - os justiceiros da Lava Jato, que fazem questão de ostentar severidade e diligência, receberam o equivalente a um contêiner carregado de provas e sequer se deram ao trabalho de "abrir a porta" do contêiner no momento do recebimento, para certificar a existência ou não de conteúdo no seu interior?;



2 - a Lava Jato concedeu benefícios aos 77 delatores da Odebrecht sem exigir, em contrapartida, a entrega efetiva das provas que estariam guardadas no mywebday?;



3- se o mywebday é inacessível desde o momento da entrega dos discos rígidos ao MPF, o que explica o uso, pela Lava Jato, de provas só encontráveis neste sistema, para incriminar especificamente determinados réus?;



4 - em algum momento a Lava Jato acessou o mywebday? Por que os procuradores, Moro e o TRF4 não aceitam o testemunho de Rodrigo Tacla Duran, o ex-Odebrecht que denunciou o acesso e manipulação do sistema com o objetivo de forjar provas para incriminar determinados réus e destruir provas contra outros?;



5 - por que razão os procuradores, o juiz Moro e o TRF4 não atendem o pedido da defesa do Lula de acesso integral ao mywebday, se eles próprios usaram provas supostamente armazenadas no sistema para condená-lo?.