Juiz com 60 imóveis recebe auxílio-moradia

A PALHAÇADA NA CAMPANHA Os climas político-eleitorais puxam bordões, refrãos, chavões e abordagens, todos centrados na ideia de dar respostas satisfatórias às demandas sociais. Bengala de apoio a candidatos e partidos, as receitas procuram chamar a atenção dos eleitores, razão pela qual se... Os climas político-eleitorais puxam bordões, refrãos, chavões e abordagens, todos centrados na ideia de dar respostas satisfatórias às demandas sociais. Bengala de apoio a candidatos e partidos, as receitas procuram chamar a atenção dos eleitores, razão pela qual se... A justiça da ministra que quer que a sociedade se cale diante da injustiça A justiça no sentido mais literal da palavra deve sempre ter razão em suas prerrogativas, e as palavras na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal de sua presidente, Carmen Lúcia, condiz com a mais absoluta verdade, ou seja, não se deve contestar a verdade da...

A justiça no sentido mais literal da palavra deve sempre ter razão em suas prerrogativas, e as palavras na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal de sua presidente, Carmen Lúcia, condiz com a mais absoluta verdade, ou seja, não se deve contestar a verdade da... A febre amarela e a (falta de) informação A febre amarela, moléstia tão antiga, é o novo fantasma a preocupar os brasileiros. Erradicado na área urbana em 1942, o mal sempre existiu no meio rural e, segundo números oficiais, todos os anos morrem pelo menos 50 pessoas acometidas. Agora, o seu surgimento no entorno... A febre amarela, moléstia tão antiga, é o novo fantasma a preocupar os brasileiros. Erradicado na área urbana em 1942, o mal sempre existiu no meio rural e, segundo números oficiais, todos os anos morrem pelo menos 50 pessoas acometidas. Agora, o seu surgimento no entorno... Povo responde à “QuantoÉ?” em tempo recorde Uma revista de baixíssima extração, um lixo que, embora oficialmente seja conhecida como IstoÉ, nos subterrâneos ganhou a alcunha de “QuantoÉ?, por estar sempre pronta a vender sua linha editorial para quem se dispuser a pagar mais, propôs o seguinte desafio : “Você votaria... Uma revista de baixíssima extração, um lixo que, embora oficialmente seja conhecida como IstoÉ, nos subterrâneos ganhou a alcunha de “QuantoÉ?, por estar sempre pronta a vender sua linha editorial para quem se dispuser a pagar mais, propôs o seguinte desafio : “Você votaria... Mude em você as ideias destruidoras por pensamentos de confiança que fazem andar Todas as pessoas querem ser felizes. Nós não queremos o sofrimento. Experimentamos a dor, mas queremos sair dela o mais rápido possível. A questão é que nem sempre conseguimos isso rapidamente. Não existe uma varinha mágica para transformar aflição em felicidade. O que... Todas as pessoas querem ser felizes. Nós não queremos o sofrimento. Experimentamos a dor, mas queremos sair dela o mais rápido possível. A questão é que nem sempre conseguimos isso rapidamente. Não existe uma varinha mágica para transformar aflição em felicidade. O que... Mais Artigos