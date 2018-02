Barreoras: prefeito, vereadores e a Comissão Organizadora do Carnaval, vistoriam a estrutura do Barreiras Folia







Quem passa pelas avenidas Clériston Andrade e Antônio Carlos Magalhães, já podem ver a mega estrutura montada no Circuito Aguinaldo Pereira na BR 242, com 09 dias de antecedência do Barreiras Folia, o Maior Carnaval do Interior da Bahia. Um rigoroso planejamento possibilitou que pela primeira vez na história do município, as atrações do carnaval fossem anunciadas com seis meses de antecedência, e no final da tarde de ontem, quinta-feira (01), o Prefeito Zito Barbosa, acompanhado da vice-prefeita Karlúcia Macêdo, de vereadores, secretários e da Comissão Organizadora do Carnaval, acompanhou de perto os últimos detalhes da estrutura para a grande festa momesca.A visita técnica teve como objetivo avaliar a qualidade da estrutura, que está com 90% concluída, o prefeito juntamente com os vereadores avaliou todos os detalhes do circuito, desde a ala da arquibancada até os camarotes, incluindo a parte que irão ficar os vendedores e ambulantes.Após dois anos sem a realização da festa o Barreiras Folia volta criando ótimas expectativas na geração de emprego, movimentação no comércio e fortalecimento do turismo. Há uma estimativa de que serão gerados mais de 2200 postos de trabalho nos três circuitos da folia, incluindo as ações de montagem de estrutura, as atividades dos empreendedores no circuito entre bares, alimentação e drinks, outro setor que será aquecido, é o de hospedagem e hotelaria.No próximo dia seis de fevereiro, será entregue para os foliões e para os que vão trabalhar nos circuitos do carnaval durante cinco dias de festa a estrutura completa, é o que garante Zito Barbosa.”. Afirmou Zito.Dircom Prefeitura de Barreiras