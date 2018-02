Barreiras: Secretaria de Educação promove Semana da Jornada Pedagógica

Capacitar e motivar os profissionais da rede municipal de ensino. É com esse objetivo que a Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizam ao longo dessa semana uma ação diferente junto a professores, coordenadores, gestores e agentes escolares. A Semana da Jornada Pedagógica teve início na manhã de hoje, 01, no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, e segue nos dias 02, 05, 06, 07 e 08 com palestras e dinâmicas diárias de preparação para o reinício das aulas.A secretária municipal de educação, Cátia Alencar deu as boas-vindas a toda equipe, reiterando que as aulas iniciam dia 15 de fevereiro, e que 32 escolas estão sendo reformadas para iniciar o ano letivo.“Iniciamos o ano com essa expectativa de estruturação, qualidade e melhoria em todo ambiente escolar. Felizmente podemos anunciar que nossas escolas estão sendo reformadas, e que teremos 32 unidades escolares com excelentes condições para receber nossos estudantes, professores e comunidade escolar. Por isso estamos aqui preparando o modelo pedagógico, nos reunindo e discutindo as melhores opções para nossa rede de ensino”, disse a secretária Cátia Alencar.Na abertura do evento, o Reisado da Morada da Lua apresentou toda musicalidade, memória popular e alegria das rodas de samba, advinda da manifestação cultural religiosa. Logo após, as instrutoras do PROERD, subtenente Andrea e soldada PM Neiva trocaram experiências com os gestores, especialistas e coordenadores pedagógicos, reforçando a importância do programa de prevenção às drogas e violência dentro do ambiente escolar e familiar.Com o tema “”, ainda durante toda manhã foram debatidos temas que contribuam para agregar novas ideias e transformar de maneira positiva a rotina de ensino nas escolas municipais. O professor Juarez Pinheiro dos Santos debateu o assunto “O Papel do Gestor Enquanto Mediador”, também foram apresentados os Programas Institucionais e diretrizes para 2018 e a avaliação do ano passado.A grade de programação segue durante a tarde, e no período noturno acontece a reunião de planejamento com coordenadores e especialistas do EJA. Na oportunidade os professores, coordenadores e gestores estarão conhecendo o plano de ação da Educação de Jovens e Adultos em 2018.Amanhã, 02, todos os coordenadores pedagógicos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II, EJA e Educação Inclusiva estarão no Centro Cultural acompanhando as palestras que iniciam com a discussão do modelo social – “Mude seu olhar para a Inclusão” com a professora Eliene Fernandes, e orientações pedagógicas e planejamento do Ensino Fundamental I e II. No período da tarde, a educação infantil será planejada em conjunto com os especialistas, facilitando assim o dia a dia nas salas de aula.Nos dias 05, 06 acontecerá o acolhimento à equipe escolar pela Gestão em cada escola municipal. Serão discutidos a alocação de turmas, organização do ambiente escolar para recepção dos estudantes, propostas de diretrizes gerais para a educação municipal e planejamento inicial com coordenadores.No dia 07 de fevereiro, dentro da programação da Semana da Jornada Pedagógica acontecerá no espaço Fortiori o encontro com todos os educadores da rede, para apresentação das propostas para reestruturação do Projeto Político Pedagógico das Escolas e Sistema de Ensino FTD.A palestra magna terá como tema “” que será proferida pela psicóloga Bruna Cella. E no período da tarde, as palestras seguem com a participação da equipe do Ceproeste que tratará do assunto “O Ceproeste e o Apoio à Escola no Diagnóstico e Tratamento de Alunos com Deficiência e Transtornos”. Logo após, os técnicos do INSS que estarão fazendo um bate papo com os profissionais.A jornada pedagógica será finalizada no dia 08, quinta-feira, no Fortiori com momento de descontração. A manhã será iniciada com a apresentação da Escola de Música, depois a discussão do plano de formação de professores e programas institucionais, e encerrando com a apresentação do Grupo Canastra Real – Contos EM cantos com a “Toada Crianceira: cancioneiro brincante da infância”. A Banda Municipal 26 de Maio também participa animando os professores com um memorável ensaio para o carnaval 2018.Dircom Prefeitura de Barreiras