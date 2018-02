Criminalistas gaúchos se põem contra prisão de Lula

A Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul ajuizou no Supremo Tribunal Federal medida cautelar contra as declarações da ministra Cármen Lúcia, presidente do tribunal, por conta de suas declarações de que o Supremo se 'apequenaria' caso voltasse a debater a prisão após condenação em segunda instância após a condenação do ex-presidente Lula pelo TRF4; a entidade pede garantias claras e formais sobre se o STF considera ou não que possa haver prisão após condenação em segunda instância