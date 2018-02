Barreiras: Prefeitura esclarece sobre factoides e notícias maldosas espalhadas nas redes sociais sobre taxas e tributos

• Suspensão do pagamento das taxas até 30/03, exceto o TLL;



• A alíquota de ISS voltará a ser cobrada pela tabela de 2017 até que se defina e discuta as tabelas novas;



• Serão analisadas todas as tabelas, inclusive, limitadores para que ninguém pague acima de sua capacidade contributiva;



• Fica determinado o dia 1 de março como prazo máximo para que a Prefeitura encaminhe à Câmara de Vereadores as novas tabelas e revogações das leis pertinentes para implantação de outras;



• Criação da Câmara de Contribuintes pela Prefeitura e entidades afins;



• As reuniões acontecerão regularmente com o número máximo de entidades representativas de classe para atendimento das demandas originadas desse acordo.



A Prefeitura Municipal de Barreiras vem a público esclarecer e bem informar a população que como resultante do diálogo estabelecido com as diversas instituições e entidades representativas do comércio e demais setores produtivos, na perspectiva de promover os ajustes e adequações necessários no novo Código Tributário. Ficou firmado a decisão de promover de imediato as seguintes medidas:Sendo portanto estas as informações verdadeiras, a Prefeitura de Barreiras desmente e repudia a divulgação de notícias falsas e inverídicas, que em nada contribui com a solução do problema, antes porem de forma irresponsável disseminam o pânico e gera intranquilidade aos comerciantes e contribuintes em geral.A Prefeitura de Barreiras esclarece ainda que seguirá dialogando de forma democrática com toda a sociedade, respeitando os princípios que norteiam a Administração Pública e primando pela consolidação de Barreiras como Capital do Desenvolvimento.Dircom Prefeitura de Barreiras